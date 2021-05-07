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بحيرة الملح التركية.. إحدى أكبر مستعمرات "الفلامينغو" في العالم

منشور 07 أيّار / مايو 2021 - 11:10
بحيرة الملح التركية.. إحدى أكبر مستعمرات "الفلامينغو" في العالم

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