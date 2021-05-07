منشور 07 أيّار / مايو 2021 - 11:10 تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter تابعونا على مواقع التواصل: Instagram FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بحيرة الملح التركية.. إحدى أكبر مستعمرات "الفلامينغو" في العالم الرِّنجة المدخّنة.. منافس جديد على موائد العيد في غزة بروفيسور جزائري: كورونا سيبقى سنوات طويلة والقادم أصعب مجموعة السبع والعبارات المكررة ليبيا والصيام بلا حروب وقتال Loading content ...