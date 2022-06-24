بدء إجراءات بأنقرة لرفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى سفير

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الشروع في إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى سفير.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة التركية أنقرة، قال أوغلو إن محادثات الطرفين أكدت على دفع الحوار الإيجابي بين بلديهما بخطوات ملموسة، وأضاف: "المشاورات السياسية والإقليمية الثنائية بين وزارتي خارجيتنا مهمة، وباشرنا بإجراءات رفع مستوى تمثيلنا الدبلوماسي إلى مستوى سفير".

وتحدث أوغلو عن الملف الأمني، وأشار إلى أن المؤسسات الأمنية في البلدين "تواصل العمل بتعاون وثيق"، وأضاف: "كنا على تواصل وثيق مع لابيد بخصوص تهديدات إرهابية ضد مواطني إسرائيل في بلادنا".

وقال أوغلو "أود التأكيد على أنه لا يمكننا السماح بوقوع أحداث من هذا النوع في بلادنا، ولن نسمح بتصفية الحسابات داخل بلادنا، كما لا يمكننا السماح بوقوع هجمات إرهابية".