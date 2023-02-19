بدء التثبت من "الجثث المجهولة".. أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية ضربت جنوب تركيا

البوابة - تتوقع هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية "آفاد"، أن تنهي فرق الإنقاذ أعمال البحث عن ناجين من تحت أنقاض الزلزال المدمر، مساء اليوم الأحد، في ظل ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 40 ألفا.

وتشهد تركيا حاليا، اجراء عمليات فحص للحمض النووي، للتثبت من الجثث المجهولة الهوية، حيث دعا وزير الداخلية سليمان صويلو، المواطنين للتوجه إلى مراكز مخصصة في كل ولاية للحصول على عينة دم لإجراء الفحص.

وقال صويلو: "إن عملية حصر المباني المتضررة ستكتمل يوم الإثنين"، مبينا أن ما يقارب ال 82 ألف مبنى، إما انهارت تماماً أو تضررت بشدة نتيجة الزلزالين المتتالين في الولايات التركية العشر.

أكثر من 40 ألف قتيل

وارتفع عدد قتلى، الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، فجر السادس من الشهر الجاري، إلى 40 ألفا، و642 شخصا، بحسب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر.

وقال سيزر: " وإن أعمال البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض انتهت في معظم المحافظات"، متوقعا أن تنتهي أعمال البحث والإنقاذ مساء اليوم الأحد.

ويرى سيزر، أن تركيا تعيش واحدة من أكبر الكوارث التي واجهتها عبر التاريخ، مبينا أن أضرار الزلزالين المتتابعين، اللذين ضربا البلاد وسوريا، لم تقتصر فقط على الولايات التركية المنكوبة.

أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية

وتعرض جنوب تركيا إلى 6040 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر، تراوحت شدتها بين 3 إلى 6 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما أعلن المدير العام لإدارة الزلازل والحد من المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ، أورهان تاتار.

وأشار تاتار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن منطقة جبلة جوكسون تعرضت إلى هزة ارتدادية بقوة 5.1 ريختر يوم أمس.

ودعا تاتار، المواطنين إلى عدم التواجد في المباني المتضررة جراء الزلزال، معللا ذلك، بأن الهزات الإرتدادية ستستمر لفترة طويلة.