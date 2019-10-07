بدء انسحاب قوات أمريكية من نقاط بشرق الفرات

أكدت مصادر صحفية تركية، اليوم الإثنين، بدء انسحاب القوات الأمريكية من نقاط عدة في شرق الفرات، بالتزامن مع التهديدات التركية بشن عملية مرتقبة هناك.

ونقلت صحيفة "يني شفق" التركية، عن مصادر محلية بأن القوات الأمريكية قامت بالانسحاب من منطقة تل أبيض على الحدود مع تركيا.

وأشارت إلى أن الجنود الأمريكيون انسحبوا من تل أبيض، برفقة قوافل مدرعة.

ولفتت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، طالبت القوات الأمريكية بالرجوع عن قرارهم.

ونشرت الصحيفة التركية، صورا لموقع أمريكي في تل أبيض تم إخلاؤه.

في السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، أن القوات أخلت موقعين للمراقبة في شمال شرق سوريا في تل أبيض ورأس العين.

فيما ذكرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا بعدما لم تنفذ تعهداتها.

وقال المسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد صباح اليوم الاثنين أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

وأضاف أن باقي القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال في مواقعها.