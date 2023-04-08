بدء تدريبات عسكرية صينية لتطويق تايوان

البوابة - بدأت الصين، اليوم السبت، مناورات عسكرية في مضيق تايوان، أطلقت عليها اسم "السيف الحاد المتحد"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، تهدف للتدرب على تطويق كامل الجزيرة.

وتركز التدريبات، على إحداث قوة رادعة وتطويق تايوان بشكل كامل، من خلال رفع القدرة على السيطرة في البحر والمجال الجوي والإعلام، حسب شبكة "سي سي تي في".

وتأتي التدريبات العسكرية الصينية، بعد يوم واحد من عودة رئيسة تايوان تساي إنغ وين من الولايات المتحدة حيث التقت مسؤولين، كان أبرزهم رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، والذي أثار حفيظة بكين.

وترسل بكين من خلال تلك التدريبات رسائل تحذير صارمة، لمواجهة من أسمتهم القوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان.

وقال المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الصيني شي يي، في بيان: "هذه العمليات هي بمثابة تحذير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية، وضد أنشطتها الاستفزازية".

من جانبها، اعتبرت تايوان أن التدريبات العسكرية الصينية، تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وقال بيان أصدرته وزارة الدفاع التايوانية، إن بكين استخدمت زيارة الرئيسة تساي وعبورها في الولايات المتحدة ذريعة لإجراء تلك التدريبات.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنها رصدت 13 طائرة صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة.

وتقع منطقة التدريبات الصينية، قرب ساحل مقاطعة فوجيان والتي تقع حول بينجتان، وهي أقرب نقطة في البر الرئيسي للصين إلى تايوان.

وقالت القيادة الميدانية الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني إن مناورات "السيف الحاد المتحد" ستستمر من 8 إلى 10 أبريل/نيسان وهدفها "الاستعداد القتالي".