بدء تسيير دوريات تركية- روسية مشتركة بشمال سوريا

قال أردوغان الأربعاء إن الدوريات ستكون بعمق سبعة كيلومترات داخل الأراضي السورية.

بدأت القوات التركية الجمعة تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية في شمال سوريا، في إطار اتفاق لضمان انسحاب المقاتلين الأكراد من الحدود.

وبدأت الدوريات حوالي منتصف النهار (09,00 ت غ) في قرية بمنطقة الدرباسية، وفق ما أفاد مراسل من الجانب التركي في الحدود حيث كانت القوات التركية قد دعت المراسلين إلى تغطية الحدث.

واتفقت أنقرة وموسكو على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة بموجب اتفاق أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان يوم الأربعاء إن الدوريات ستكون بعمق سبعة كيلومترات داخل الأراضي السورية.

وتسيطر القوات التركية وفصائل سورية موالية لها حاليا على بلدات تل أبيض ورأس العين والقرى المجاورة.

يتطلب اتفاقان لوقف إطلاق النار، توسطت فيهما الولايات المتحدة وروسيا، انسحاب المقاتلين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا من الحدود.

وقال مساعد كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستتأكد من خلال دورياتها المشتركة مع روسيا ما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية السورية انسحبت من المنطقة.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله في وقت سابق إن المقاتلين الأكراد انسحبوا بشكل أسرع مما كان مقررا.

