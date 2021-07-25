بدء رحلات طيران مباشرة من "اسرائيل" إلى المغرب

بدأت شركتا طيران اسرائيليتان "العال" و"يسرإير" اليوم الأحد، أولى الرحلات السياحية المباشرة إلى مدينة مراكش المغربية، بينما تستعد شركة ثالثة "أركيا" لتسيير رحلاتها إلى في الرابع من اغسطس المقبل.

وتأتي الرحلات الاسرائيلية في خطوة جديدة لتطوير العلاقات بين "اسرائيل" والمغرب، بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي في العاشر من ديسمبر الماضي أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000.

وتهدف تلك الرحلات إلى "جذب 38000 سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام الحالي، في حين تتولى شركة الخطوط الملكية المغربية جلب 12000 سائح إسرائيلي مع نهاية 2021"

ويطمح المغرب إلى جلب 200 ألف سائح إسرائيلي إلى منتجعاته بحلول 2022.