بدء صرف المنحة القطرية لغزة وإسرائيل تعزز الجدار على حدود القطاع

أعلنت الأمم المتحدة الأحد، بدء صرف المساعدات المالية القطرية على العائلات الفقيرة في قطاع غزة، فيما شرعت اسرائيل في تعزيز الجدار الخرساني في المنطقة المكشوفة على السياج الحدودي المحاذي لشمال قطاع غزة.

وذكر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "أونسكو" في تغريدة عبر تويتر، أن "توزيع المساعدات المالية على العائلات الفقيرة بقطاع غزة سيبدأ يوم غد الإثنين".

وأضاف أن "هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج الأمم المتحدة للمساعدات النقدية الإنسانية لقطاع غزة بدعم قطري".

فيما أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بـ"إتمام تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بمشاركة الأمم المتحدة".

وأوضح البيان أنه "تم تمرير المنحة بواسطة كوبونات وليس حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابقا".

والإثنين، أعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، "التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، فيما يتعلق بتثبيت التهدئة بغزة، وصرف المنحة المالية للعائلات الفقيرة، وموظفي الحكومة بالقطاع".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، خصصت قطر منحة مالية لغزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، لتقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة، ودفع رواتب موظفي الحكومة (تديرها حماس) في قطاع غزة.

فيما أوقفت إسرائيل، في مايو/أيار الماضي، صرف المنحة القطرية، ضمن إجراءات اتخذتها ضد قطاع غزة، على خلفية تصعيد عسكري استمر 11 يوما آنذاك..

وتقود الأمم المتحدة وقطر ومصر جهودا لتثبيت التهدئة بعد العدوان الأخير على غزة التي يعيش فيها أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً متردية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2007.

اسرائيل تعزز الجدار

الى ذلك، قام الجيش الإسرائيلي، الأحد، بتعزيز الجدار الخرساني في المنطقة المكشوفة على السياج الحدودي المحاذي لشمال قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بأن "الجيش الإسرائيلي يقوم بتعزيز الجدار الخرساني عند مدخل كيبوتس إيرز (مستوطنة) المحاذي لقطاع غزة".

وأوضحت أن "تعزيز الجدار الخرساني يأتي تحسبا لإطلاق المقاومة الفلسطينية في القطاع صواريخ موجهة (كورنيت) باتجاه قوات وأهداف الجيش الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة أن "عملية تعزيز الجدار تتركز عند النقطة التي قتل فيها إسرائيلي يدعى موشيه فيدر (68 عاما)، جراء استهداف سيارته بصاروخ (كورنيت) عام 2019".

وتبنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" آنذاك عملية إطلاق صاروخ باتجاه هدف اسرائيلي خلال مواجهة عسكرية مع الجيش الإسرائيلي.

ويأتي التسريع في استكمال تعزيز الجدار الخرساني في المناطق المكشوفة للنيران، في ظل مخاوف إسرائيلية من تنفيذ عملية عسكرية من غزة، انتقاما لإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين.

وخلال يومي الجمعة والسبت، اعتقلت السلطات الإسرائيلية، 4 أسرى فلسطينيين فروا من سجن "جلبوع" شديد التحصين، شمالي إسرائيل، فيما تواصل البحث عن معتقلين اثنين آخرين فروا جميعهم يوم الإثنين الماضي.

