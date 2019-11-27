بدء محاكمة رموز من نظام بوتفليقة أوائل الشهر المقبل

قال وزير العدل الجزائري أمام البرلمان في معرض كشفه عن موعد بدء المحاكمات :”ستشاهدون المفاجأة وما يمكن للقضاء أن يفعله”.

أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي الاربعاء، أن المحاكمة العلنية الأولى لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد ستبدأ في الثاني من كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وقال زغماتي ، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة “الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري ، إن المحاكمة تتعلّق بنهب المال العام ، مضيفا “أولى ملفات الفساد الثقيلة والمفزعة سيتم برمجتها يوم الاثنين المقبل بمحكمة سيدي أمحمد وتتعلق بتركيب السيارات في المرحلة الأولى”.

وتابع ” الجلسة ستكون علنية وليس هنالك شيء نخفيه، والشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد”.

وأضاف زغماتي :”ستشاهدون المفاجأة وما يمكن للقضاء أن يفعله”.

يشار إلى أن ملف تركيب السيارات يتابع فيها كل من الوزيرين الأولين السابقين ( رئيسا حكومة ) أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى مجموعة وزراء سابقين ورجال أعمال في عهد بوتفليقة.

غير أن هناك جدلا قانونيا ودستوريا حول محاكمة الوزيرين الأوليين السابقين في محمكمة سيدي محمد على اعتبار أن الدستور، الذي تتشبث به السلطة الحالية، وتحذر من تجاوزه، يستوجب محاكمة الوزير الأول في الحكمة العليا غير المشكلة أصلا!

كما ان هنالك جدل حول محاكمة رموز من نظام بوتفليقة، واستمرار رموز أخرى في السلطة مثل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نورالدين بدوي ، كما أن رموز أخرى ترشحت للانتحابات الرئاسية، مثل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، الذي كان يقسم بأن “برنامج فخامة الرئيس بوتفليقة لن يتوقف".

