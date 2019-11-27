بدء محاكمة 4 أشخاص أساؤوا للمنتخب الكويتي في الأردن

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء، محاكمة 4 أشخاص أساؤوا لمنتخب الكويت، في مباراة جمعت فريقي البلدين، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن قاضي المحكمة وجه للمتهمين تهمة “القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أخرى، وتعريض الأردنيين لأعمال ثأرية”.

وشهدت العاصمة عمان، الشهر الماضي، مباراة بين منتخبي الأردن والكويت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وانتهت بالتعادل السلبي.

وخلال المباراة ردد أفراد من الجماهير الأردنية هتافات مجدت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

جدير بالذكر أن القوات العراقية شنت في 2 أغسطس/ آب 1990، خلال فترة حكم صدام حسين، هجوما على الكويت استغرق يومين، وانتهى بالاستيلاء الكامل على الأراضي الكويتية. واستمر الاحتلال سبعة أشهر.

