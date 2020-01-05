بدء مراسم تشييع قاسم سليماني في إيران

بدأت، الأحد في الأهواز، مراسم تشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة جوية أميركية في العراق.

وبدأ التلفزيون الإيراني قبل الساعة 8 (04:30 ت غ) بثا مباشرا يعرض خلاله لقطات لحشد اتشح بالسواد في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب إيران.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القائد العسكري الإيراني سليماني عاد إلى إيران الأحد.

ونقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد.

وقُتل سليماني، وقيادي كبير في الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران، فجر الجمعة في هجوم صاروخي أميركي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي. (رويترز + أ ف ب)