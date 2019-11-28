بدء نقل المهاجرين من مخيم في شمال باريس

بدأت الشرطة الفرنسية في نقل المهاجرين من مخيم غير قانوني في شمال باريس اليوم الخميس، في وقت تسعى فيه الحكومة لإظهار أنها تتعامل بقدر أكبر من الحزم مع الهجرة غير المشروعة.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إنها ستنقل ما بين 200 و300 مهاجر من المخيم الواقع في بورت دوبرفيلييه في شمال باريس إلى مراكز إيواء.

وانتقل العديد من المهاجرين إلى باريس بعد إغلاق مخيم مهاجرين ضخم في كاليه عام 2016. وأزالت السلطات مرارا مواقع تخييم غير قانونية لكن المخيمات كانت تعاود الظهور في مناطق أخرى بعد شهور.

وتعهدت الحكومة هذا الشهر بإزالة بعض مخيمات المهاجرين وفرضت نسبا محددة لأعداد العمالة المهاجرة ومنعت طالبي اللجوء الذين وصلوا في الآونة الأخيرة من الحصول على رعاية صحية غير طارئة، وذلك لتخفيف مخاوف الناخبين تجاه قضية الهجرة