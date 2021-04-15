بدعوة من القاهرة.. وفد تركي الى مصر لبحث "تطبيع" العلاقات

كانت تركيا قالت الشهر الماضي إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، على الرغم من أن حكومتي البلدين شددتا على أن الأمر سيستغرق بعض الوقت من أجل إعادة بناء الثقة ورفع مستوى العلاقات.

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو الخميس، أن وفدا تركيا سيتوجه إلى مصر مطلع أيار/مايو لمناقشة "تطبيع" العلاقات بين البلدين التي بدأت تتحسن بعد سنوات من التوتر.

وقال في مقابلة على محطة «أن تي في» التلفزيونية «عقب دعوة من مصر إلى تركيا، سيذهب وفد إلى هناك في بداية أيار/ مايو». وأضاف «سنناقش علنا سبل تطبيع علاقاتنا. آمل بأن نتمكن من تحسينها».

وصرح تشاوش أوغلو، الأربعاء، أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة دخلت «مرحلة جديدة» من الانفراج بعد سنوات من التوتر.

وكانت تركيا قالت في الشهر الماضي إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، على الرغم من أن حكومتي البلدين شددتا على أن الأمر سيستغرق بعض الوقت من أجل إعادة بناء الثقة ورفع مستوى العلاقات.

وأعلن وزير الخارجية التركي الشهر الماضي عن عودة الاتصالات الدبلوماسية مع مصر «بدون شروط مسبقة من الجانبين» وأن هذه الاتصالات تتم «على مستوى المخابرات ووزارة الخارجية».

وأعقب ذلك تأكيد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على وجود تعاون مع مصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد.

وكانت العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل حاد منذ إقالة أول رئيس منتخب ديمقراطيا لمصر محمد مرسي الذي كان ينتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في 2013.

