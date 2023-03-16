بذخ السعوديين.. شاب يشتري لوحة سيارة بـ 4 ملايين

البوابه - كشف مزاد ⁧اللوحات الإلكتروني⁩ الذي طرحته وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر للمرة الأولى من نوعه عن حجم بذخ بعض السعوديين، لاسيما الشباب ومن هم في مقتبل العمر في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الشعوب العربية غير الخليجية.

7 مليون ريال لقاء لوحتي سيارتين

أقدم شاب سعودي في مقتبل العمر على شراء لوحة أرقام لسيارته الخاصة تحمل الرقم الفردي (ط -1) بقيمة 4 ملايين و150 ألف ريال (1.10 مليون دولار أميركي) كأغلى لوحة أرقام بيعت بأزيد من الفئة الماسية من فئة اللوحات التي تحمل حرف ورقم وفئة اللوحات التي تحمل حرفين ورقمين.

كما قام شاب سعودي آخر من خلال فيديو نشره سعود عبد الرحمن المقحم عبر تويتر بشراء اللوحة التي تحمل الرقم (ع - 4 ) بمبلغ 2.710 مليون ريال، فيما بلغ ثمن اللوحة الثالثة 1.470 مليون ريال الحاملة للرقم ( ZZ 22 ) .