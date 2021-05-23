بذكرى وفاته الأولى.. بايدن يستضيف أسرة جورج فلويد

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عائلة جورج فلويد، يوم الثلاثاء المقبل، في البيت الأبيض، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاته على يد عنصر من الشرطة الأمريكية.

وتأتي زيارة أسرة فلويد للبيت الأبيض في الوقت الذي من المحتمل أن يتخلف فيه المشرعون عن الموعد النهائي الأولي، الذي حدده الرئيس في 25 مايو الجاري، لتمرير مشروع قانون إصلاح الشرطة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، بوقت سابق إن البيت الأبيض لديه "ثقة في المفاوضين"، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا محددا لموعد رغبة بايدن في وجود مشروع قانون على مكتبه، واكتفت بالقول إن بايدن يرغب في حدوث ذلك "بأسرع ما يمكن"، بحسب تعبيرها.

ولفتت بساكي، الأسبوع الجاري، إلى أن البيت الأبيض سيحيي ذكرى وفاة فلويد، وأضافت للصحفيين: "لقد كانت لحظة أثرت على ملايين الأمريكيين، وبالتأكيد الرئيس الأمريكي على المستوى الشخصي".

وكان مقتل فلويد أثار احتجاجات عارمة، تحول بعضها إلى أعمال شغب في الولايات المتحدة والعالم، حيث نادى المحتجون بمعاداة العنصرية وأطلقوا أكثر من حملة شعار أبرزها "حياة السود مهمة"