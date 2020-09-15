براءة آخر وزير سياحة في عهد مبارك من قضية فساد كبرى

قضت محكمة النقض في مصر برفض طعن النيابة العامة على براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في قضية تراخيص الشركات، وتأييدها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات.

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بصفته موظفا عموميا أنه "تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه".

وكان جرانة وزير السياحة المصري في الفترة من يناير 2006 – يناير 2011، حيث كان من المخضرمين في صناعة السياحة والسفر في مصر وأسس مجموعة شركات جرانه للسياحة في عام 1979 حيث عمل على تنمية حجم أعمالها حتى أصبحت تكتلا ضخما له ثقل في مجال السياحة والسفر في مصر، وكللت جهوده بتوليه منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة منذ عام 1985 حتى غادر القطاع الخاص لتولى المنصب العام في نوفمبر 2004.

تم الحكم عليه في 11 مايو 2011 بالسجن 5 سنوات في قضية بيع أرض لرجل الأعمال هشام الحاذق ورجل الأعمال الإماراتى حسين السجواني، وكان البيع قد تم بالأمر المباشر، وكانت مساحة الأرض 20 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات وتمت تبرئته في 16 مارس 2013 من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة في الغردقة والعين السخنة