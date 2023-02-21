برلمانية تحارب الدورة الشهرية بتلطيخ ملابسها باللون الأحمر في كينيا

البوابه - لطخت سياسية وعضوة في البرلمان في كينيا ملابسها بصبغة حمراء تظهر أنها في فترة الحيض، مما دفع رئيس مجلس الشيوخ الكيني طلب مغادرتها الجلسة بحجة مخالفة قواعد اللباس.

وصلت السيناتور غلوريا أروبا المرشحة لمنصب رئاسة مجلس الشيوخ في بلادها إلى مبنى البرلمان في نيروبي وهي ترتدي بزة رسمية ذات لون أبيض، إلا أن البنطال كان ملطخا بصبغة حمراء بين قدميها، حيث بدت وكأنها دماء العادة الشهرية لدى المرأة.

وجاء ظهور غلوريا أروبا بملابس ملطخة بصبغة حمراء ضمن حملة شعبية ورسمية تقوم عليها من أجل توفير فوط صحية مجانية للنساء والفتيات، كما ستقوم أروبا بطرح مشروع قانون بهذا الصدد في الأيام المقبلة.

لطخت السيناتور أروبا ملابسها بصبغة حمراء لتبدو أنها في فترة الحيض

وبينت أروبا أن زميلاتها ذوات النوايا الحسنة توجهن بسرعة إليها وأسرعن لمساعدتها في ستر نفسها عقب خروجها من قاعة المجلس، موضحة أن محاولة زملائها تغطيتها كان بحسن نية، مما يؤكد وصمة "العادة الشهرية" التي تعاني منها النساء وأنه شيء لا ينبغي رؤيته.

وتشهد كينيا حوادث مؤسفة بسبب عدم قدرة النساء والفتيات الحصول على الفوط الصحية، الأمر الذي دفع فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في العام 2019 إلى الإنتحار، عقب تعرضها للسخرية من قبل أحد مدرسيها بعد أن تلطخت ملابسها بدماء الحيض.

في الوقت الذي دفع فيه عدم توفر الفوط الصحية أو القدرة على شرائها الكثير من الفتيات إلى اعتزال الذهاب إلى المدرسة خوفا من الفضيحة ووصمة العار المتعلقة بدماء الحيض.

بدا الطلاء على ملابس اوربا وكأنها دماء العادة الشهرية

وتعرضت اوربا عقب قيامها بتلطيخ ملابسها بطلاء أحمر بين رجليها على أنها في فترة الحيض، إلى حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لاقى تصرفها دعما و استحسانا كبيرا من قبل العديد من المنظمات النسائية والحقوقية مثمنين شجاعتها في سعيها لتأمين الفوط الصحية التي تحرم منها الكثير الفتيات ولاسيما في القرى والمناطق النائية والفقيرة.