برلمانية ليبية تدعو للحوار مع سيف الإسلام القذافي

دعت البرلمانية الليبية ربيعة ابو راس، إلى الحوار المباشر مع سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت ابو راس أن ظهور سيف الاسلام بهذا التوقيت أمر إيجابي، ويجب البناء عليه، لإدارة الصراع في ليبيا بشكل أفضل.

ولفتت أبو راس، إلى أنه "من الضروري في هذه المرحلة إدارة الصراع بشكل واضح بين الأطراف الليبية الرئيسية المتحكمة بقواعد اللعبة الأمنية والسياسية والمالية والاجتماعية".

وأضافت أنه "يجب أن نعالج الواقع بالحوار المباشر وبالاتفاق على الخطوط العريضة للتعايش الذي يحدد موقع كل طرف ودوره، وأن نبتعد عن أسلوب الكوميديا السوداء في التعاطي مع القضايا الجوهرية التي تمس حياتنا بشكل مباشر وتؤثر عليها".

وتابعت قائلة "إننا الآن نقف أمام مفترق طرق فيما يتعلق بالاستجابة السلمية لتوافق حول المرحلة الانتقالية المقبلة، لأن التوصل إلى تسويات سياسية دائمة على المدى الطويل لا يزال في كثير من المحطات بعيد المنال، لذلك فإن التركيز على بؤر التوتر والتوازن ومعالجتها، والتفكير في إجراءات سياسية حاسمة تحل محل الجمود والكوميديا السوداء لوضع حد لدوامة العنف، ودعم المحاولات المرتعشة لتحقيق الاستقرار، أفضل من تسفيه المشهد وكأنه أمر غير معني بمسيرة حياتنا واستقرار ليبيا.

وأثار ظهور سيف الإسلام مجددا بعد اختفاء دام سنوات مع مراسل "نيويورك تايمز"، ردود أفعال متباينة بين النشطاء الليبيين.

وكان الصحفي الأمريكي روبرت ورث قد زار مؤخرا سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان، ونقل عنه قوله إنه حر الحركة ويرتب لعودته إلى الساحة السياسية في بلاده.