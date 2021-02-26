برلماني روسي: القصف الأمريكي على سوريا غير شرعي

قال فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إن الضربة الأمريكية على سوريا غير قانونية، وتم خلالها قصف أراضي دولة ذات سيادة.

ونقل موقع قناة “آر تي” العربية الإخبارية اليوم الجمعة عن جباروف قوله إنه من غير المستبعد في هذه الحالة، أن تلجأ الحكومة السورية إلى مجلس الأمن الدولي، وأن تطلب بحث الوضع في جلسة طارئة.

وأضاف المسؤول الروسي: “تملك سوريا الحق الكامل في القيام بذلك”.

وشدد جباروف، على أن “ما حدث في غاية الخطورة، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة بأسرها”.

وتابع بالقول: “مثل هذه الأعمال، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع نزاع كبير”.

وأوضح: “تمتلك سوريا أسلحة حديثة، بما في ذلك بطاريات دفاع جوي صاروخية طراز إس 300، ويجب على الأمريكيين توخي الحذر الشديد خلال ارتكاب مثل هذه الأعمال”.

ونوه جباروف، بأن القصف الأمريكي، استهدف مواقع لقوات مدعومة من إيران، وقال: “يبدو أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمحاربة الإرهابيين في سوريا، بل ترغب في تأجيج النزاع هناك، لكي يبقى مندلعا هناك باستمرار”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أمرا بشن ضربات جوية على مواقع للبنية التحتية تستخدمها جماعة مسلحة تدعمها إيران في شرق سوريا، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وقالت الوزارة في بيان الخميس: “جاءت الموافقة على هذه الضربات ردا على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، والتهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد”.

وتابع البيان: “دمرت الضربات تحديدا عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء”.

وتأتي الضربة بعد إطلاق قرابة 14 صاروخا على قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق حيث توجد قوات أمريكية. وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحون عن مقتل مقاول مدني وإصابة مقاولين أمريكيين وأحد أفراد الجيش الأمريكي. (د ب أ)