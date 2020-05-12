برلماني روسي ينتقد ما كتبته "فاينانشيال تايمز" حول الوفيات بكورونا في روسيا

انتقد عضو مجلس الدوما الروسي غينادي أونيشينكو، تصريحات زعمت بأن معدل الوفيات الناجمة عن COVID-19 في روسيا قد يكون أعلى بـ70% من الأرقام الرسمية. وأكد أنها متحيزة، وهدفها الشماتة.

وأضاف البرلماني الروسي (كبير أطباء الصحة العامة السابق في روسيا)، في مجال تعليقه، على خبر نشرته "فاينانشيال تايمز"، زعمت فيه بأن عدد الوفيات المسجلة في موسكو وبطرسبورغ في أبريل أعلى بـ72% من المتوسط ​​على مدى السنوات الخمس الماضية - ما مجموعه 2073 شخصا. في حين بلغ عدد الوفيات بسبب COVID-19، وفقا للأرقام الرسمية، 629 شخصا.

ووفقا له، من الممكن حساب الوفيات فقط بعد انتهاء الجائحة. وقال: "في الوقت الراهن، نحن نقيم الوضع الحالي، وعندما ينتهي الوباء، سنحصل على صورة كاملة هنا. هذا المنشور، مجرد ضجة تفتقر للمهنية".

وأضاف: "يحسب الأمريكيون إحصاءاتهم بطريقة مختلفة قليلا، ولن ننتبه إلى ذلك. الشيء الوحيد الذي سأطلبه الآن هو عدم الجرد والإحصاء بعدد الاختبارات التي تم إجراؤها، بل بعدد الأشخاص الذين تم فحصهم. لأنه خلال فترة المرض يحتاج المريض لاختبار سلبي مرتين على الأقل، لكي يتم إخراجه من المستشفى. لا يجوز استخدام طرق المحاسبة التقليدية".

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أعلنت أن نسبة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا، أقل بـ7.4 مرة من متوسطها في العالم.