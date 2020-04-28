برلماني عراقي: مخطط خارجي لحرق مزارع الحنطة والشعير

رأى رئيس لجنة الزراعة والأهوار بمجلس النواب العراقي، سلام الشمري، اليوم الثلاثاء، أن هناك مخططا خارجيا تنفذه أدوات داخلية يهدف إلى إبقاء العراق مستوردا للمحاصيل الزراعية.

وأوضح أن هذا المخطط يجري تنفيذه من خلال حرق مزارع الحنطة والشعير، وهي محاصيل استراتيجية.

وقال في بيان صحفي إن "عودة الحرائق لمزارع الحنطة والشعير في عدة مناطق بالبلاد تأتي بعد اعلان اللجنة والحكومة عن وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الشعير، وبأنه سيبدأ بالتصدير قريباً".

وأضاف أن "استمرارية الحرائق تعود بنا لما حدث خلال الفترة الماضية من أعمال إجرامية طالت حقولا ومزارع للحنطة والشعير والأسماك بعد الإعلان عن الاكتفاء الذاتي منها"، داعيا الحكومة وأجهزتها الأمنية إلى "الإسراع بالكشف عن المتورطين وتقديمهم للعدالة، خاصة وأن البلاد بحاجة ماسة لإيرادات إضافية تمول ميزانية الدولة في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط".

وأكد الشمري على ضرورة أن "تعمل الحكومات المحلية مع أصحاب الأراضي والمزارع على الإسراع بتوريد منتجاتها إلى الحكومة من أجل البدء بالتصدير، حتى يكون ذلك ضربة قاصمة لدعاة التخريب والإجرام بحق الشعب داخليا وخارجيا".

وكشفت مديرية الدفاع المدني العراقية، أمس الاثنين، عن احتراق 46 دونما من المساحات الزراعية، وإنقاذ 204 دونمات أخرى خلال الفترة ما بين 21 - 27 أبريل الحالي