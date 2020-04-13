برلماني عراقي يحذر من انهيار المنظومة الصحية

حذر جواد الموسوي، عضو لجنة الصحة وخلية الأزمة النيابية، من انهيار النظام الصحي في العراق في حال تجاوز الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ 5000 إصابة.

وأشار الموسوي في تصريحات نقلتها قناة الحرة الاميركية إلى أن الأسبوعين المقبلين هما الأخطر في مسار التعامل مع الفيروس في العراق، وأن هناك ما بين 8 -10 ألاف حالة مشكوك في إصابتها وهم في الحجر المنزلي بسبب عدم القدرة على حجرهم في المستشفيات، مطالباً وزارة الصحة التعامل معهم بدقة .

وأوضح أن خبراء وزارة الصحة أكدوا لخلية الأزمة أن أسوء الاحتمالات هو إصابة ما يقارب 200 ألف عراقي بالفيروس.

تزامن ذلك حيث كشفت مصادر رسمية في محافظة البصرة، أن القوات الأمنية قامت بفرض طوق أمني على حي الحسين في الحيانية بالبصرة؛ لإجراء فحوصات طبية وأخذ عينات عشوائية بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن القوات الأمنية فرضت حظر تجوال على المدينة ومنعت الأهالي من الخروج من منازلهم.

يذكر أن العراق سجلت حتى الآن نحو 1352 حالة إصابة، كما سجلت نحو 76 حالة وفاة.