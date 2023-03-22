برلمان افريقي يجرم المثلية الجنسية

اقر البرلمان الأوغندي، الثلاثاء، مشروع قانون يجرم الأشخاص االمثليين أو ما يسمى بـ الأقلية الجنسية، وذلك بالأغلبية، مقرا عقوبات سجنية للمخالفين تصل إلى حكم المؤبد.

واوجب البرلمان الاوغندي عائلات واصدقاء واقارب وافراد المجتمع للابلاغ عن المثليين الشواذ مثلهم مثل اي مجرم فار من وجه العدالة ويجب اعتقاله ومحاكمته

وتم تمرير مشروع القانون الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، بدعم واسع النطاق في البرلمان الأوغندي بانتظار ان يقوم الرئيس يووري كاغوتا موسيفيني بموجب صلاحياته بالتوقيع على المشروع ليصبح قانونا

بالاضافة الى تجريم الشواذ والمثليين فان مشروع القانون ينص على أن الشخص الذي يدان باستمالة الأطفال أو الاتجار بهم لأغراض إشراكهم في أنشطة جنسية مثلية يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وتعد الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية بالفعل في حوالي 30 دولة أفريقية، من أصل 54.

وستخضع المؤسسات التي تدعم أو تمول أنشطة أو منظمات حقوق المثليين، أو تنشر وتبث وتوزع مواد إعلامية مؤيدة للهم للملاحقة والعقوبة بالسجن