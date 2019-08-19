برلمان الاردن يوصي الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي

اوصى مجلس النواب الأردني الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من إسرائيل وإعادة النظر باتفاقية السلام

واستدعت وزارة الخارجية الاردنية السفير الاسرائيلي في عمان دانيال نيفو وابلغته احتجاجا شديد اللهجة على تجاوزات قوات الاحتلال في القدس

وقد أكدت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، نبأ استدعاء سفيرها ورفضت التعقيب بشأن مضمون الاستدعاء وحول مستوى اللقاء الذي جرى في عمان

وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري لما سماها "الممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن أمين عام الوزارة السفير، زيد اللوزي، أبلغ السفير الإسرائيلي "رسالة حازمة" لنقلها فورا إلى الحكومته الإسرائلية.

وذكر أن الرسالة تتضمن المطالبة "بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".