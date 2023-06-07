برلمان الكويت الجديد.. تقدم لافت للشباب وتراجع للمرأة

تشير نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء في البلاد، إلى تقدم 10 وجوه جديدة نحو المقاعد البرلمانية وسط تراجع للمرأة، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وبينت الصحيفة المحلية إن نسبة التغيير في تركيبة مجلس الأمة بلغت %24 عن تشكيلة المجلس المنحل في العام 2022 في ظل صعود 10 وجوه جديدة ودخول وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر، فيما خسرت المرأة مقعدا من أصل مقعدين في المجلس المنحل.

وتمكنت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" من الحفاظ على مقاعدها بواقع 3 مقاعد أساسية، عقب فوز النواب أسامة الشاهين وحمد المطر وعبدالعزيز الصقعبي، إضافة إلى فوز المقرب من الحركة فلاح الهاجري.

في الإنتخابات الأخيرة خسرت الكتلة الشيعية مقعدين من مقاعدها التسعة في المجلس المنحل ليصبح 7 أعضاء في مجلس الأمة 2023، وهم أسامة الزيد وأحمد لاري وحسن جوهر وداود معرفي وشعيب شعبان وجنان بوشهري وهاني شمس.

ورفع تيار السلفية تمثيله في مجلس الأمة 2023، بنجاح مرشحين محسوبين على التجمع الإسلامي السلفي وهم فهد المسعود وحمد العبيد ومبارك الطشة فيما استطاع النائبان عادل الدمخي ومحمد هايف من الحفاظ على مقعديهما اللذين خسراهما في العام 2020، كما نجح النائب فايز الجمهور.