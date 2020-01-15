برلمان تونس يحقق مع الغنوشي بسبب زيارته لتركيا

صوت البرلمان التونسي، يوم الأربعاء 15 يناير، خلال جلسة عامة على مساءلة رئيسه، راشد الغنوشي، بخصوص زيارته الأخيرة إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في مدينة اسطنبول.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الاستقبال جرى في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه. وأشارت إلى أن أردوغان عقد اجتماعا مغلقا مع الغنوشي.

ودعم نواب البرلمان بـ 122 صوتا، مقابل رفض 20 نائبا، وتحفظ 8، أن تكون جلسة المساءلة ظهر اليوم.

وشهدت الجلسة العامة الصباحية، التي كانت مخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، مشادة كلامية وتبادلا للتهم بين كل من رئيسة "كتلة الحزب الدستوري"، عبير موسى، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس "كتلة النهضة" نور الدين البحري، على خلفية مطالبة موسى بإدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة تتعلق بمساءلة رئيس البرلمان بخصوص زيارته الأخيرة إلى تركيا، مما دفع رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة ودعا إلى اجتماع برؤساء الكتل.

وأثارت زيارة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى تركيا، السبت الماضي، جدلا واسعا في تونس، لا سيما وأنها جاءت بعد فشل المصادقة على حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته "حركة النهضة"، وأن لقاءه مع الرئيس التركي جاء في جلسة مغلقة.

ونشر المكتب الإعلامي لـ "حركة النهضة" بيانا، أوضح فيه أن "زيارة الغنوشي جاءت بناء على موعد سابق وبصفته رئيسا للحركة لا كرئيس للبرلمان".

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كما أوضح الغنوشي في تدوينة على "فيسبوك" أنه ناقش وأردوغان "التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها"، مشيرا إلى أنه اغتنم اللقاء لتهنئة أردوغان بسيارة تركية الصنع.

وانتخب الغنوشي، منتصف نوفمبر 2019، رئيسا للبرلمان التونسي بعدما تصدر حزب "حركة النهضة" (الإسلامي) نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على 52 مقعدا من إجمالي مقاعد المؤسسة التشريعية البالغ عددها 217.