برلين تطارد مدير المخابرات الجوية السورية اثناء علاجه في لبنان

يلعب "حزب الله"، أحد حلفاء دمشق الأساسيين، دورا محوريا في هيكلية السلطة اللبنانية

افادت مصادر اعلامية المانية أن برلين طلبت من السلطات اللبنانية تسليم أحد كبار قادة المخابرات السورية، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" أنه بعد أيام من اعتقال عنصرين من المخابرات السورية متهمين بتنفيذ آلاف عمليات القتل والتعذيب الممنهج، اتبعت برلين خطوة هي الأولى من نوعها في الإطار الدبلوماسي، وقدمت إلى لبنان طلب تسليم اللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وذلك بعد حصول المحققين على معلومات تفيد بأن الأخير يعتزم السفر إلى لبنان لتلقي العلاج.

وتتهم النيابة العامة الاتحادية الألمانية جميل حسن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد أصدرت بالفعل مذكرة توقيف دولية بحقه الصيف الماضي. إضافة إلى ذلك، هناك معلومات تفيد بأن مكتب المدعي الفيدرالي في كارلسروه يحقق اﻵن ضد حوالي عشرين شخصا من المسؤولين السوريين السابقين.

وذكرت الصحيفة أنه من خلال طلبها من لبنان تسليم جميل حسن، تسعى السلطات الألمانية إلى تضييق نطاق تحركات الرجل المطلوب من جهة، وممارسة الضغط على لبنان، الذي يسافر إليه بشكل متكرر مسؤولو الحكومة السورية، من جهة أخرى.

ومع ذلك، تعتبر المجلة أن الآمال لدى ألمانيا في أن تقوم السلطات اللبنانية باعتقال جميل حسن وتسليمه تبقى منخفضة، حيث يلعب "حزب الله"، أحد حلفاء دمشق الأساسيين، دورا محوريا في هيكلية السلطة اللبنانية بحسب المجلة.

القبض على ضباط مخابرات مندسين

الى ذلك كشف العميد أحمد رحال الذي انشق عن النظام ابان بداية الثورة السورية عن اعترفات خطيرة أدلى ضابط المخابرات السابق في نظام الأسد العقيد أنور رسلان بعد اعتقاله في ألمانيا مؤخرًا !!!

وقال العميد رحال في تغريدة عبر حسابه تويتر: اعترافات العقيد أنور رسلان بألمانيا أودت لاعتقال ضابط مخابرات أسدي بفرنسا, حيث قال رسلان باعترافاته أن مهمتهم القدوم بصفة لاجئين لمتابعة ومراقبة السوريين وجمع المعلومات عن الناشطين وتقديمها لمجموعات أخرى تتبع لنظام الأسد وموجودة بأوروبا !!!

وأضاف مهمة المجموعة الأخيرة بحسب رسلان تصفية هؤلاء الناشطين بطرق مختلفة ومنها القتل بالغابات أو كالذين وجدوهم مقتولين بشققهم أو عبر حادث سير أو عبر حادث سرقة !!!

وأردف قائلًا "الشرطة الأوروبية تعيد التحقيق بمقتل السوريين بتلك الظروف مرة أخرى بناء على المعلومات الجديدة !!!

واعتقلت السلطات الألمانية اثنين من العاملين في استخبارات نظام بشار الأسد سبق لهما دخول ألمانيا وطلب اللجوء فيها وهما العقيد أنور رسلان و"إياد.أ" الثلاثاء الماضي، وذلك على خلفية تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، استهدفت نحو ألفي معتقل في سجون النظام !!!

وقد كان "أنور" يعمل بين عامي 2011 و2012 مسؤولًا عن قسم للتحقيق في إدارة المخابرات العامة، المعروفة شعبيًا باسم "أمن الدولة"، فيما كان "إياد" يتولى قيادة قوة مداهمة، وسلمت نحو ألفي شخص ليلاقوا مصيرا أسود من القتل أو التعذيب في سجون الأسد !!!

وكان رسلان عضوًا من أعضاء الوفد العسكري التابع للجيش الحر الذي شارك في مفاوضات جنيف فبراير 2014

وفي تعليقه على هذا الأمر يقول العميد أحمد رحال في تغريدة آخرى بالعودة لبعض أعضاء الإئتلاف بالسؤال عن الجهة التي رشحت العقيد أنور رسلان ليكون عضوًا بوفد المفاوضات عام 2014 كمستشار عسكري للوفد تبين أن السيد أحمد الجربا من رشحه ووضع اسمه بكل الأحوال نحن ننقل الأخبار ولا نتهم أحدًا ونطالب بتبيان الحقيقة فقط ... !!!