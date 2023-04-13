برنامج تعر للاطفال يثير غضبا واسعا في بريطانيا

فجر برنامج تبثه قناة بريطانية عامة غضبا واسعا بعد عرضه رجالا ونساء عراة على مجموعة من الاطفال بهدف مناقشة مواضيع يتناول بعضها مسائل حميمة.

ويقول القائمون على برنامج "Naked education" "التعليم العاري"، الذي بدأ بثه في القناة الرابعة المملوكة للحكومة في 4 نيسان/ابريل، ان الهدف منه هو "تطبيع (النظرة) حيال كافة انواع الاجساد، والدفاع عن الاختلافات وتحطيم الصور النمطية".

ويضيفون ان احد الادوات لتحقيق هذه الغاية تتمثل في جعل رجال ونساء يتعرون تماما امام اطفال مراهقين في الرابعة عشرة من العمر، وتشجيعهم على مناقشة مواضيع تتراوح من شعر الجسم الى العضلات وحجم العضو الذكري والتحولات التي تطرأ على اجساد الفتيات مع التقدم في العمر.

The new Channel 4 series Naked Education has provoked nearly 1,000 complaints from viewers and criticism from Conservative MPs.https://t.co/xeITCTT8qg — The Week UK (@TheWeekUK) April 13, 2023

وفي احد المقاطع التي بثها البرنامج، يشاهد عدد من الرجال وهم يقفون عراة امام مجموعة من الاطفال الجالسين على مقاعد تشبه الموجودة في المدارس، والذين علت بينهم أصوات ضحك تعكس جواً من الانزعاج والحرج.

وقال طفل من المشاركين ان مشاهدة اشخاص يعرضون أعضاءهم الذكرية "تجربة فريدة"، فيما اكدت طفلة اخرى ان هذه اول مرة ترى فيها رجلا عاريا بالكامل.

Furious viewers complain en masse about new UK TV show with adult men stripping naked for children

The first episode of “Naked Education,” which aired last week on Channel 4, received a total of 930 complaints to Britain’s broadcasting watchdoghttps://t.co/PlWPzW0lCp — JulietteSchwartz (@Juliett59778255) April 13, 2023

ومنذ بدء عرضه، تسبب البرنامج في غضب كثير من المشاهدين، والذين انهالوا بالشكاوى ضده لدى هيئة "أوفكوم" الناظمة لقطاع الإعلام في المملكة المتحدة.

وقالت الهيئة أنها تلقّت 930 شكوى ضد البرنامج بسبب تعريضه اطفالا مراهقين لأجسام عارية لرجال ونساء بالغين، مضيفة انها تدرس فتح تحقيق في المسألة.

كما هاجمت وسائل إعلام محافظة القناة على خلفية البرنامج.