برنامج نضالي موحد للمتضامنين مع الحق الفلسطيني في امريكا

القيادي الفلسطيني احمد غنيم "ابو ضمير"

اقر تحالف عريض لمنظمات متضامنة مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية برنامجا سياسيا نضاليا اجتماعيا إعلاميا ليكون قاعدة لأطار عمل موحد لهذه المنظمات لمواجهة ما يسمى بسياسات صفقة القرن الأميركية محليا ويشمل برامجا بخطوط عامة لعدة محاور منها الاعلامي عبر تحديد وتكثيف مضمون رسالة إعلامية موحدة وبينها السياسي ويشمل تحديد استهدافات صفقة القرن عبر إبراز علاقة التحالف بين اليمين الأميركي واليمين الصهيوني وتأثيرات ذلك عالميا وإقليما واقتصاديا وفلسطينيا.

ويحوي البرنامج خطة عمل تفصيلية بنيت على مواقف معلنة لمنظمات أميركية مثل منظمة "حياة السود مهمة" الناشطة ضمن الأقلية الافرواميركية والمنظمة التي انبثقت عنها وهي منظمة "سود من أجل فلسطين" ووردت في وثائقها تعريفات لدولة الكيان الصهيوني تعتبرها دولة " فصل عنصري" ومارقة وتمارس جرائم حرب.

ويقدم البرنامج خطوات فعلية على صعد مختلفة ينقل الطروحات السياسية إلى فعل على الأرض بخطوات محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ.

وسيعتمد البرنامج ويتجه للتصويت عليه ودعوة المنظمات لاقراره بعد تدقيقه سياسيا من قبل القيادي الفلسطيني احمد غنيم "ابو ضمير" الذي سبق ولعب دورا أساسيا في تدقيق وصياغة البرامج السياسية لعدة اطر فلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية ابان إشرافه على النشاطات الجماهيرية في الولايات المتحدة.ويحظى غنيم باحترام وتقدير بالغ من قبل عدة منظمات أميركية سبق وأن التقى قادتها في جولة له قبل عدة سنوات في الولايات المتحدة وتواصل معهم خلال زياراتهم للأراضي الفلسطينية.وسيطرح البرنامج بعد تدقيقه على جميع المنظمات المتضامنة مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة بدون استثناء ضمن سعي لتوحيد روافد النضال لتصب في نهر واحد.