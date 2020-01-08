برهم صالح يغرد بعد قصف ايران للقواعد الاميركية في العراق

نشر الرئيس العراقي، برهم صالح، تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وكتب صالح في تغريدته المقتضبة: "بردا وسلاما على عراقنا الحبيب وأربيل عاصمة كردستان".

برهم صالح: برداً وسلاماً على عراقنا الحبيب و #اربيل عاصمة كوردستان — د. برهم صالح (@President_bs) January 7, 2020

واستهدف القصف الإيراني قاعدة "عين الأسد" وقاعدة "مطار أربيل" بـ22 صاروخا، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

كردستان

قال زعماء إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إن دعم التحالف العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش ضروري، وحثوا دول التحالف على الحيلولة دون ظهور التنظيم مجددا.

واجتمع رئيس كردستان العراق مع رئيس وزراء ورئيس البرلمان في الإقليم، الأربعاء، وعبروا عن قلقهم بشأن تصاعد التوتر، بعدما أطلقت إيران صواريخ على قوات تقودها الولايات المتحدة في قاعدة جوية في غرب العراق، وكذلك في أربيل عاصمة الإقليم.

وقال زعماء كردستان، في بيان، “في ضوء الأحداث الأخيرة، خاصة ما حدث هذا الصباح، يؤكد إقليم كردستان على أن الحل العسكري لن يحل المشكلات أبدا”.

وأضاف البيان، “يدعم إقليم كردستان خفض التصعيد في الوضع، ويسعى لحوار وحل دبلوماسي للمشكلات، كما يسعى للاستقرار والسلام، ويحث جميع الأطراف على الامتناع عن جر إقليم كردستان إلى الصراعات”.