بروفيسور جزائري يطلق النار على زميلة في حرم الجامعة

اقدم بروفيسور جزائري على محاولة قتل زميلة حيث اطلق عليه 3 رصاصات من مسدسه الخاص اثناء وجودهما في الجامعة شرقي البلاد

وإهتزت كلية العلوم التكنولوجية عبروق مداني بجامعة باتنة 02، على وقع الحادثة وأوضح مدير جامعة باتنة حسان صمادي، أن حادثة الإعتداء على الاستاذ الجامعي وقعت خارج حرم كلية التكنولوجيا.

ونقل المدير أسف الأسرة الجامعية واستنكارها لهذا الحادث الأليم.

وقالت تقارير ان الجريمة وقعت على خلفية خلافات شخصية بين الرجلين

وقالت مصادر ان قوات الامن التي طوقت الجامعة استدعت الدفاع المدني وتم نقل الضحية على وجه السرعة الى المشفى ووصفت حالته بالجيدة





