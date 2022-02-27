بريطانيا: النزاع في أوكرانيا سيستمر لسنوات

توقعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، بطول أمد الحرب في أوكرانيا، وأن التدخل العسكري الروسي، سيكون بداية النهاية للرئيس فلاديمير بوتين.

وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية، إلى أن بلادها تدرس الآن كيف يمكن مساعدة اللاجئين من أوكرانيا، كما أنها حضت الروس على عدم تصعيد النزاع.

وأوضحت "تروس" أن القوات الأوكرانية مستمرة في مقاومة التدخل الروسي، مشيرة إلى أن بريطانيا ستدعم خلال اجتماع مجموعة السبع وضع سقف لصادرات روسيا من النفط.

تعزيزات عسكرية

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أمس عن وصول قوات برية وبحرية وجوية تابعة لها لتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كذلك، قررت بريطانيا أول من أمس الجمعة، تجميد أصول الرئيس بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية الجمعة بتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا، بعد استهداف روسيا العاصمة كييف، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت انطلقت فجر الخميس الماضي (24 فبراير) بعد توترات غير مسبوقة بين البلدين.