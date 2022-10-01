بريطانيا: بوتين قد يهاجمنا من الفضاء

حذر رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية الأدميرال توني راداكين السبت، من ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشن هجمات مدمرة ويشن حربا ضد الغرب من الفضاء.

وقال راداكين لصحيفة "ميرور" إن الرئيس الروسي لديه القدرة على مهاجمة نظام التموضع العالمي "حي بي أس" والأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات، ويعزل المملكة المتحدة عن العالم.

واضاف ان بوتين قادر على استخدام غواصاته التخريبية وصواريخه النووية للقضاء على الغرب عبر هجوم على ثلاث جبهات.

وأشار إلى مجموعة كاملة من الخيارات التي يمكن أن يستخدمها بوتين ضد الغرب، من تخريب الغواصات والصواريخ النووية إلى حرب المعلومات.

وأضاف: "لديه قدرات في الفضاء. لقد رأينا مثالا على ذلك في نهاية العام الماضي، عندما فجرت روسيا جسما في الفضاء تسبب في كمية هائلة من الحطام. تمتلك روسيا قدرات نووية، ولديها قدرات تحت الماء".

وكرر التحذيرات من قوة موسكو، قائلا: "لديها القدرة على استهداف مناطق أخرى بعيدا عن أوكرانيا، فما تفعله في مجال الطاقة والمجالات الدبلوماسية ومعارك المعلومات خير دليل".

وتاتي تصريحات راداكين بعد أن وجهت بعض الدول أصابع الاتهام إلى موسكو في الانفجارات التي طالت أنابيب خطي الغاز نورد ستريم 1 و2 قبل أيام.

ومن جانبها، أعلنت المخابرات الروسية أن لديها مواد تشير إلى أن الغرب كان له دور في التصدعات التي طالت تلك الأنابيب تحت البحر والتي تهدد بإخراجها من الخدمة بشكل دائم.