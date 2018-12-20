بريطانيا تتباحث مع أمريكا منذ أيام بشأن انسحاب ترامب من سوريا

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ذكر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس، أن بريطانيا تجري مباحثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عدة أيام بشأن قراره سحب القوات من سوريا.

وسئل المتحدث إن كانت بريطانيا على علم مسبق بالقرار، فقال “نحن في مشاورات مع شركائنا الأمريكيين بشأن هذا منذ عدة أيام”.