بريطانيا تخشى تجاوز ايطاليا في عدد الوفيات

تجاوز عدد الوفيات في المملكة المتحدة الـ 10 آلاف حالة، وهو الرقم الذي يراه المراقبين مخيفاً، حيث أن بعض وسائل الإعلام المحلية أعربت عن مخاوفها من أن تتجاوز بريطانيا إيطاليا في حالات الإصابة والوفاة إذا ما استمر الأوضاع على ما هي عليه.

ووفق مراسلون فانه أن تخطى عدد الإصابات الـ84 ألف حالة إصابة، وأن الحالات المتواجدة في المستشفيات هي أكثر بقليل من 20 ألف، في حين يقبع الباقين في منازلهم، وبالتالي الإحصائيات ترصد الوفيات داخل المستشفيات لذا تُعد تلك الاحصائيات غير دقيقة حول المتوفين بالفيروس.