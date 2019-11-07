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بريطانيا تخفض درجة الخطر الأمني لسفنها في مضيق هرمز

منشور 07 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 01:49
مضيق هرمز
مضيق هرمز

قررت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، خفض درجة الخطر الأمني لسفنها التجارية، أثناء إبحارها عبر مضيق هرمز.

وأكدت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، حسب وكالة "رويترز"، أن السفن التي تبحر تحت العلم البريطاني ستتمكن قريبا من عبور المضيق الاستراتيجي دون مرافقة لصيقة من قبل البحرية الملكية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أكثر من شهر على إفراج إيران عن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" التي احتجزها "الحرس الثوري" في محيط مضيق هرمز في يوليو بدعوى خرقها قوانين الملاحة، وذلك بعد نحو أسبوعين من توقيف بريطانيا وجبل طارق الناقلة الإيرانية "غريس 1" بدعوى نقلها شحنة من النفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

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