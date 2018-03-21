بريطانيا تريد التحقيق مع زوكربيرغ مالك فيسبوك

حدد كولينز مهلة نهائية لزوكربرغ للرد، حتى 26 آذار/ مارس

طلبت لجنة برلمانية بريطانية، الثلاثاء، من رئيس إدارة شركة "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، المثول أمامها؛ ليقدم تفسيرا لكيفية استغلال بيانات ملايين المستخدمين في حملات سياسية.



وكتب رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والرياضية في مجلس العموم، داميان كولينز، رسالة إلى زوكربرغ، طالب فيها بتوضيح "الفشل الإجرائي الكارثي هذا".



قُدم الطلب في إطار التحقيق الذي تجريه اللجنة في الأخبار الكاذبة، والذي زار في إطاره أعضاؤها، الشهر الماضي، واشنطن لحضور جلسات استماع مع مسؤولين من "فيسبوك" و"تويتر".



لكنه يأتي كذلك في أعقاب اتهامات بأن شركة "كامبريدج أنالاتيكا" البريطانية جمعت معلومات نحو 50 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك"؛ لاستخدامها في حملة الانتخابات التي أوصلت الرئيس الأمريكي إلى الحكم عام 2016.



وكتب كولينز: "بعد مواد نشرت في صحفيتي غارديان ونيويورك تايمز خلال الأيام الأخيرة، ترغب اللجنة بالطلب منك الحضور أمامنا؛ لتزويدنا بأدلة شفهيه".

وأضاف: "سألت اللجنة فيسبوك مرارا بشأن كيفية حصول الشركات على معلومات المستخدمين والاحتفاظ بها عبر الموقع، وتحديدا إن أخذت المعلومات دون موافقتهم".

وتابع بالقول إن الردود التي وردت من مسؤولي "فيسبوك" "قللت باستمرار من خطورة ذلك، وضللت اللجنة. حان الوقت الآن للاستماع إلى مسؤول تنفيذي رفيع في فيسبوك لديه السلطة الكافية لإعطاء سرد دقيق عن الفشل الإجرائي الكارثي هذا".

وأضاف: "نظرا لتعهدك في بداية العام إصلاح فيسبوك، آمل أن يكون هذا المندوب هو أنت".

وحدد كولينز مهلة نهائية لزوكربرغ للرد، حتى 26 آذار/ مارس.