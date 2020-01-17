لندن تصنف حزب الله "منظمة إرهابية" وتجمد اصوله بالكامل

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة تصنيف حزب الله اللبناني بأكمله باعتباره منظمة إرهابية.

ويشير قرار وزارة الخزانة البريطانية إلى خضوع الجناحين العسكري والسياسي لقانون تجميد أصول المنظمات الإرهابية عام 2010.

وكان الجناح العسكري فقط في المنظمة اللبنانية يخضع لقواعد تجميد الأصول المشار إليها.

ويمثل قرار بريطانيا تجميد أصول حزب الله بأكمله انتصارا مهما لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع سعيها لزيادة الضغط على طهران ووكلائها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لحزب الله فقط منظمة إرهابية وليس ذراعه السياسي.

وكان البرلمان الألماني، قد وافق قبل أسابيع على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله المدعوم من إيران على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى "أنشطته الإرهابية" خاصة في سوريا.

