بريطانيا.. تعرف على أبرز المرشحين لخلافة جونسون

دخلت العديد من الأسماء، لبورصة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في منصب رئاسة حزب المحافظين، وبالتالي منصب رئيس الحكومة.

وتعتبر وزيرة التجارة بيني موردانت، من أبرز المرشحين لخلافة جونسون بحسب موقع "بلومبرغ"

وتمتلك موردانت صيتا كبيرا داخل حزب المحافظين، ولعبت دورا محوريا في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، كما تمتلك موردانت شخصية قوية وقيادية.

المرشح الثاني للمنصب، هو وزير المالية "مستشار الخزانة" المستقيل حديثا، ريشي سوناك.

الشاب البريطاني ذو الأصول الهندية يمتلك شعبية جيدة داخل الحزب، ولديه حضور قوي بين طبقة الشباب.

ووفقا لترشيحات محطة سكاي نيوز، فإن 3 عناصر من الحكومة يأتون في المراكز التالية لخلافة جونسون، خلف كل من موردانت وسوناك، وقد يتم تفضيلهم بالاختيار.

هؤلاء الثلاثة هم وزير الدفاع بن والاس، الذي أظهر استطلاع رأي الخميس أنه الأوفر حظا بين الجميع، ووزيرة الخارجية ليز تروس، ووزير الصحة المستقيل حديثا، ساجد جاويد.

أما الترشيحات في المركزين 6 و7، وهما من المستبعد جدا اختيارهما، وزير المالية الجديد ذو الأصول العراقية ناظم الزهاوي ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت.

وسيستمر جونسون بمنصبه رئيسا للوزراء حتى انتهاء انتخابات حزب المحافظين، عندها سيعلن عن تعيين الفائز برئاسة الحزب رئيسا لوزراء البلاد، ويتوقع أن يتم ذلك في أكتوبر المقبل.