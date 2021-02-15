بريطانيا تعطي اللجوء لمتهم بقتل رئيس وزاء مصري

تنوي الحكومة البريطانية منح المتشدد المصري، ياسر سري، والمتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق، عاطف صدقي، حق اللجوء في المملكة المتحدة.
8 دعاوى
وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن ياسر سري المعروف باسم "أبو عمار" كان قد طلب اللجوء إلى بريطانيا في 1994، لكن السلطات المختصة رفضت طلبه، مما جعله يرفع 8 دعاوى قضائية منذ الوقت.
وكان قد حكم على ياسر سري غيابيًا في عامي عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري عاطف صدقي، والتي أدت إلى مقتل طفلة في الثانية عشرة من عمرها آنذاك.
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وفي أعقاب "مذبحة الأقصر" في العام 1997 أصدرت مصر قائمة بأربعة عشر متشددا مطلوبًا، بما في ذلك، ياسر سري.
وكان سري قد أشاد بزعيم القاعدة القتيل، أسامة بن لادن، عقب مصرع الأخير في عملية خاصة نفذتها القوات الأميركية في باكستان، وقال وقتها إن بن لادن قد حصل على "ميتة مشرفة".
ووفقا لتقارير إخبارية فإن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، ستعترض على قرار منح سري حق اللجوء وستعمد إلى إبطاله وإلغائه.