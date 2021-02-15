بريطانيا تعطي اللجوء لمتهم بقتل رئيس وزاء مصري

تنوي الحكومة البريطانية منح المتشدد المصري، ياسر سري، والمتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق، عاطف صدقي، حق اللجوء في المملكة المتحدة.

8 دعاوى

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن ياسر سري المعروف باسم "أبو عمار" كان قد طلب اللجوء إلى بريطانيا في 1994، لكن السلطات المختصة رفضت طلبه، مما جعله يرفع 8 دعاوى قضائية منذ الوقت.

وكان قد حكم على ياسر سري غيابيًا في عامي عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري عاطف صدقي، والتي أدت إلى مقتل طفلة في الثانية عشرة من عمرها آنذاك.

مركز التجارةالعالمي

ينفي سري مشاركته في تلك العملية، ولكنه مطلوب كذلك من الولايات المتحدة بتهمة مساعدة أحد الأشخاص المتورطين في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في العام 1993، والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو ألف آخرين بجروح مختلفة.

وفي أعقاب "مذبحة الأقصر" في العام 1997 أصدرت مصر قائمة بأربعة عشر متشددا مطلوبًا، بما في ذلك، ياسر سري.

وكان سري قد أشاد بزعيم القاعدة القتيل، أسامة بن لادن، عقب مصرع الأخير في عملية خاصة نفذتها القوات الأميركية في باكستان، وقال وقتها إن بن لادن قد حصل على "ميتة مشرفة".

ووفقا لتقارير إخبارية فإن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، ستعترض على قرار منح سري حق اللجوء وستعمد إلى إبطاله وإلغائه.

المزيد من الاخبار على البوابة

تابع صفحتنا على الفيس بوك

تويتر البوابة