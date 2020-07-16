بريطانيا تعلن عن محاولة لسرقة أبحاث حول لقاح ضد كورونا

اتّهم المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني، مجموعة من القراصنة الإلكترونيين قالت إنه من “شبه المؤكد” أنهم يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية بمحاولة سرقة معلومات تتعلّق بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقالت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا إن روسيا تحاول سرقة معلومات من باحثين يسعون للحصول لتطوير لقاح لـ”كوفيد 19″.

وزعمت الدول الثلاث، أن مجموعة اختراق ايه بي تي 29، والمعروفة أيضًا باسم “كوزي بير”، والتي يقال إنها جزء من جهاز المخابرات الروسية، تهاجم مؤسسات البحث العلمي والأدوية المشاركة في تطوير لقاح فيروس كورونا.

وجاء إعلان المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا بعد التنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة وكندا.

وينظر مسؤولو المخابرات إلى الهجمات المستمرة والمتواصلة على أنها محاولة لسرقة الملكية الفكرية، وليس لتعطيل البحث.

ولم يتضح ما إذا كانت المعلومات قد سرقت بالفعل أم لا، لكن المركز الوطني للأمن السيبراني يقول إن المعلومات السرية للأفراد لا يُعتقد أنها تعرضت للخطر.

وحددت واشنطن “كوزي بير” على أنها واحدة من مجموعتي قرصنة مرتبطتين بالحكومة الروسية اقتحمت شبكة الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية وسرقت رسائل بريد إلكتروني قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

يذكر أن عادة ما تسمى المجموعة الأخرى “فانسي بير”.