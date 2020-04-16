بريطانيا تمدد حالة الإغلاق ثلاثة أسابيع

قررت الحكومة البريطانية الخميس تمديد الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية دومينيك راب.

كما تم افتتاح مستشفى ميداني في مدينة برمنغهام (وسط)، يعد الثاني من نوعه بعد الذي اُفتتح في العاصمة لندن.

وشارك الأمير ويليام، عبر اتصال مصور في افتتاح المستشفى الواقع في منطقة معارض، وتبلغ سعته ألف و500 سرير.

وارتفع عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى 13 ألف و729، بعد تسجيل 861 وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة البريطانية الخميس، أن عدد المصابين وصل إلى 103 آلاف و93، إثر تسجيل 4 آلاف و618 إصابة جديدة.