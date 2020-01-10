بريطانيا تنصح بعدم السفر لإيران

قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها تنصح بعدم السفر إطلاقا إلى إيران إذ أن هناك معلومات توحي بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت يوم الأربعاء ربما سقطت بصاروخ إيراني.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب “نظرا لكتلة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيراني أرض/جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران”.

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية “وننصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها”.

وتابع قائلا “هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث”. (رويترز)