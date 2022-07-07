بريطانيا.. جونسون يستقيل بشكل رسمي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، استقالته بشكل رسمي من رئاسة حزب المحافظين، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه في رئاسة الحكومة "حتى يتم اختيار قائد جديد".

وقال جونسون في تصريح من أمام مقر إقامته: "كافحت بشدة في الأيام القليلة الماضية للاستمرار، لأنني شعرت أن وظيفتي وواجبي الاستمرار في رئاسة الوزراء"، معلنا أنه عين حكومة جديدة "مع استمراري في تولي مهام رئاسة الوزراء حتى يتم اختيار قائد جديد".

استقالة 59 وزيرا ونائبا ومسؤولا

جاء ذلك بعد ضغوط جبارة واستقالات طالت حوالي 59 وزيراً ونائباً ومسؤولاً بفريقه الحكومي.

وأضاف: "افتخر بإنجازات الحكومة بدءا من "بريكست" وتأسيس العلاقات في القارة الأوروبية والقوانين التي تمت المصادقة عليها في البرلمان، وفيما يتعلق بإدارة جائحة كورونا واللقاحات والخروج من عملية الإغلاق، وتصرفاتنا اتجاه الحرب في أوكرانيا، ونحن سنستمر في دعم أوكرانيا وقتالها من أجل الحرية"، مشيرا إلى "أننا دفعنا برنامجا كبيرا للاستثمار وإعادة البناء، وهذا البرنامج الأكبر، وكان يمكن تنفيذه بسبب حماس ونشاط المجتمع البريطاني، وعلينا أن نستمر في عملنا هذا للدفع قدما في تنفيذ المشاريع"..

تغيير الحكومة

ولفت جونسون إلى أنه "من الصعب تغيير الحكومة في الوقت الذي حققنا فيه نجاحات.. صحيح أننا تأخرنا في بعض المسائل ولأن الوضع الاقتصادي صعب جدا محليا ودوليا، ويؤسفني أن لا أكون موجودا في النقاشات لمشاهدة الآراء والمشاريع الجديدة التي ستطبق. سيأتي قائد جديد ويمضي قدما في البلد بهذه الظروف الصعبة والمعقدة"، مؤكدا أنه "مهما كان رئيس الحكومة الجديد سأقدم له كل دعمي".

وأضاف: "من الآن وحتى تعيين رئيس جديد ستستمر الحكومة في عملها وسأستمر في خدمة هذا البلد"

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد اتصل في وقت سابق بالملكة اليزابيث الثانية، لإبلاغها أنه قرر التنحي عن رئاسة حزب المحافظين، على أن يتابع إدارة الحكومة حتى يتم انتخاب زعيم جديد للحزب.

تراس: اتخذ القرار الصحيح

علقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، على استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من رئاسة حزب المحافظين، قائلة إنه "اتخذ القرار الصحيح".

وكتبت تراس في تغريدة عبر "تويتر": "حققت الحكومة بقيادة بوريس جونسون العديد من الإنجازات - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واللقاحات ودعم أوكرانيا"، مضيفة: "نحن بحاجة إلى الهدوء والوحدة الآن ومواصلة الحكم حتى يتم العثور على زعيم جديد".