بريطانيا: سنستخدم كل نفوذنا لوقف الحرب في اليمن

دعت بريطانيا، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء لوقف الحرب في اليمن.



وقال وزير الخارجية، جيريمي هانت في بيان: "الآن، وللمرة الأولى، يبدو أن هناك نافذة يمكن من خلالها تشجيع طرفي الحرب (التحالف بقيادة السعودية والحوثيون) على القدوم إلى طاولة المفاوضات، ووقف القتال".



وأضاف أن "إيجاد حل سياسي هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الكارثة.. ستستخدم المملكة المتحدة كل نفوذها للدفع بمثل هذا النهج".

وتابع أن الوقت حان للمملكة المتحدة أن تناقش مع شركائها في مجلس الأمن كيف يمكن الدفع قدما بهذه العملية.

وقال: "التقيت بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الثلاثاء وتبين أن هناك فرصة ضئيلة لكنها حقيقية لوقف الأعمال القتالية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني".

وأردف: "يجب أن يكون هذا أولوية ضمن أي مساع تهدف إلى إيجاد حل بعيد المدى".

وسبق أن دعت الولايات المتحدة إلى وقف الحرب في اليمن بغضون 30 يوما.



ويعاني اليمن، منذ قرابة 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.