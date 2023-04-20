بريطانيا عاتبت اميركا على استخدام اليورانيوم في العراق فزودته لاوكرانيا

كثفت الدول الغربية من دعمها لاوكرانيا خلال الاسابيع الاخيرة وتصدرت الانباء القرارات البريطانية بدعم قوات كييف بالقذاف المحملة باليورانيوم المنضب في خطوة تعاكس بشكل كام القوانين الدولية التي تحظر هذا النوع من السلاح واستخداماته في ارض المعركة.

لندن بررت تقديمها ودعمها للجيش الاوكراني قذائف دبابات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا بانها جاءت بعد ابحاث أجراها علماء من مجموعات مثل الجمعية الملكية - المجموعة العلمية الأولى في بريطانيا - تشير الى أن أي تأثير على الصحة الشخصية والبيئة من استخدام ذخائر اليورانيوم المستنفد من المرجح أن يكون منخفضًا".

مع العلم ان بريطانيا اقدمت على تقديم هذا النوع من السلاح على الرغم من توبيخ الجمعية الملكية في العام 2003 لـ البنتاغون على استخدامه هذا النوع من السلاح ضد الشعب العراقي، وفقًا لما توصلت إليه شركة Declassified UK وحينها ايضا، اقر الجيش البريطاني أن لديه "التزامًا أخلاقيًا" للمساعدة في إزالة حطام اليورانيوم المنضب من الجولات التي أطلقها في العراق، وقد نشرت الجمعية العلمية في 2001/2002 ، تقريرين عن المخاطر الصحية لذخائر اليورانيوم المستنفد".

احدث استخدام اليورانيوم المنضب في العراق وافغانستان على خلق حالة من الخطر ضد الجنود والمدنيين "كان الأطفال الذين يلعبون في المواقع الملوثة معرضين للخطر بشكل خاص".



يؤكد رئيس مجموعة عمل الجمعية الملكية المعنية باليورانيوم المستنفد ، البروفيسور برايان سبرات أن "عددًا من الجنود سيعانون من تلف في الكلى وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة إذا تم استنشاق كميات من اليورانيوم المستنفد ، على سبيل المثال. داخل مركبة مصفحة أصيبت بمخترق يورانيوم مستنفد ".

وزارة الدفاع قد أجرت بعض أبحاثها الخاصة حول تأثير اليورانيوم المنضب بعد غزو العراق ، ولكن "ما لم يفعلوه هو دراسة التعرض المدني ، في أي مكان".

المشاكل والازمات لن توقف عند العنصر البشري ، يقول البروفيسور برايان سبرات ان الأعداد الكبيرة كميات اليورانيوم المستنفد المتآكلة والمثبتة في الأرض ستشكل تهديدًا طويل الأمد إذا تسربت إلى إمدادات المياه."

لقد أطلقت القوات الأمريكية كميات أكبر بكثير ، خاصة حول مدينة الفلوجة ، حيث تم إلقاء اللوم عليها في تشوهات خلقية وارتفاع في حالات الإصابة بالسرطان.

كما استخدم الناتو الذخيرة في عمليات في البوسنة وصربيا والجبل الأسود وكوسوفو خلال تفكك يوغوسلافيا.

قال دوج وير ، مدير الأبحاث في مرصد الصراع والبيئة أن وزير لم تدرس التعرض المدني ، في أي مكان لهذا النوع من الاسلحة

اليورانيوم المستنفد معدن ثقيل سام كيميائيًا ومشعًا ينتج كنفايات من محطات الطاقة النووية. يستخدمها الجيش لقذائف خارقة للدبابات لأنها كثيفة للغاية.

حاكم الجنود الإيطاليون الذين أصيبوا بالسرطان بعد خدمتهم في منطقة البلقان ، وزارة الدفاع للحصول على تعويضات. ووجدت دراسة لاحقة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في صربيا تآكلًا أكثر أهمية لقذائف اليورانيوم المنضب وأن العديد منها استقر في عمق الأرض.

ووجد تقرير لاحق صادر عن الأمم المتحدة في البوسنة أن مياه الشرب ملوثة ، وإن كانت بمستويات منخفضة.

لقد استخدم الجيش البريطاني اليورانيوم المنضب في قذائف خارقة للدروع على مدى عقود. إنه مكون قياسي ولا علاقة له بالأسلحة أو القدرات النووية.