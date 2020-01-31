بريطانيا "قلقة" من احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

اعتبرت بريطانيا أن "أي خطوة أحادية من هذا القبيل ستضر بالجهود الجديدة لاستئناف مفاوضات السلام وتتعارض مع القانون الدولي.

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب يوم الجمعة إن بريطانيا قلقة من احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، مضيفا أن أي خطوات أحادية كهذه ستضر بجهود استئناف مفاوضات السلام.

وتابع راب في بيان "المملكة المتحدة قلقة إزاء تقارير عن إمكانية اتخاذ إسرائيل خطوات نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وقال البيان "أي خطوة أحادية من هذا القبيل ستضر بالجهود الجديدة لاستئناف مفاوضات السلام وتتعارض مع القانون الدولي. أي تغييرات في الوضع الحالي لا يمكن أن تمضي قدما بدون اتفاق يتم التفاوض عليه بين الطرفين نفسيهما".

