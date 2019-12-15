بريطانيا.. كوربين يعتذر عن النتائج الكارثية لحزبه

اعتذر جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، عن النتائج الكارثية لحزبه في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت الخميس الماضي، وشهدت فوز حزب المحافظين، بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية كبيرة في البرلمان.

وفقد حزب العمال 59 مقعدا، فيما حصل حزب المحافظين على أغلبية 365 مقعدا في البرلمان المكون من 650 عضوا، بـ6ر43 في المئة من الأصوات، تحت النظام الانتخابي البريطاني المعتمد على الدوائر الانتخابية.

ونقلت صحيفة “صنداي ميرور” الداعمة لحزب العمال عن كوربين قوله: “كنت أريد توحيد البلاد التي أحبها لكنني آسف لأننا لم نحقق تقدما كافيا وأتحمل مسؤوليتي عن ذلك”.

ووافق كوربين على الاستقالة أوائل العام المقبل.

وكتب في صحيفتي (ذا اوبزرفر) و(غارديان صنداي) يقول: “الاستقطاب في البلاد بشأن بريكست يجعل حصول حزب على دعم انتخابي قوي على الجانبين أمر أكثر صعوبة”.

وروج جونسون لحملة “للانتهاء من بريكست” بينما عرض كوربين على الناخبين إجراء استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن حزب “العمال” سيبقى على الحياد بشأن النتيجة.

وحصل حزب المحافظين على 56 في المئة من المقاعد، بنسبة 6ر43 في المئة من الأصوات، بعد انتخابات مبكرة جرت الخميس، حيث كانت الرسالة الرئيسية لجونسون “إنهاء البريكست”.

وبلغت نسبة الأصوات لحزب العمال المعارض الرئيسي من المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الذي كان يؤيد إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست وحزب الديمقراطيون الليبراليون المناهض للبريكست هي 7ر43 في المئة، أي أكبر بشكل هامشي من الأصوات التي حصل عليها المحافظون.

لكن حزبا “العمال” و”الديمقراطيون الليبراليون” حصلا فقط على 214 مقعدا في إجمالي مقاعد مجلس العموم البريطاني المكون من 650 مقعدا في البرلمان، فيما حصل المحافظون على 365 مقعدا