بري: الحكومة اللبنانية قد ترى النور خلال أيام

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء، أن "الحكومة العتيدة في لبنان قد ترى النور في غضون الأيام القليلة القادمة، إذا ظلت الأجواء إيجابية".

ونقل مكتب بري عنه قوله أثناء استقباله وفدا طلابيا من ​جامعة القديس يوسف: "الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا".​

وتوجت المشاورات النيابية في وقت سابق من الشهر الجاري بتكليف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة، بعد بعد أن باءت جهود رئيس الوزراء المكلف السابق مصطفى أديب بالفشل.