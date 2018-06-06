رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الدعوات لسحب حزب الله وإيران قواتهما من سوريا، واعتبرها أمرا مستبعدا حاليا بالنظر إلى استمرار الأوضاع الراهنة في هذا البلد.

وقال بري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إيران موجودة في سوريا بطلب من الدولة السورية، تماما كما أن الوجود الروسي في سوريا قد جاء بطلب من الحكومة السورية".

وأوضح أن "حزب الله"، "موجود في بلده، لأنه لو لم يكن متواجدا هناك، لكان "داعش" قد أصبح هنا" في لبنان، مؤكدا على أن تحرير الأراضي السورية هو السبيل الوحيد للانسحاب.

وأضاف بري: "لدينا في لبنان اليوم حوالي مليون ونصف المليون سوري، ولا نعتبرهم غرباء، فلبنان وسوريا كانتا ولا تزالان توأما، وبالتالي فإن ما يحدث في سوريا يؤثر على لبنان، وأي تقسيم لسوريا هو إعادة لرسم خريطة المنطقة، تماما كما حدث في اتفاقيات سايكس-بيكو".

وكثر مؤخرا الحديث عن انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، بما فيها الأمريكية والإيرانية، وتعرب إسرائيل في مناسبات عديدة أنها لن تسمح لإيران بإنشاء قواعد عسكرية لها في سوريا.